Flamengo perto de fechar com Bolívar O zagueiro Bolívar, do Monaco, da França, está perto de um acerto com o Flamengo. "Conversei com o Ricardo Gomes (técnico do Monaco), expliquei meu desejo de voltar ao Brasil e ele entendeu." Cobiçado também pelo Cruzeiro e Inter, o zagueiro diz preferir atuar no Rio e disputar a Libertadores.