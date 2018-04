Flamengo também abraça a América

Mais uma vez embalado por sua torcida, o Flamengo venceu o Atlético-PR no Maracanã, ontem à noite, por 2 a 0, e garantiu vaga na Libertadores. A equipe carioca pôde comemorar com a derrota do Cruzeiro para o Sport por 1 a 0, em Recife, gol de Adriano Gabiru, que também beneficiou o Palmeiras. Na festa no estádio, com nova quebra de recorde de público no Campeonato Brasileiro (82.044 pagantes), improvisada ao final do jogo, com palco montado no gramado, os atletas da equipe carioca ergueram réplica da polêmica taça de cinco títulos brasileiros - o troféu que o São Paulo entende ser dele. O Flamengo começou pressionando. Em menos de 10 minutos, criou três chances. Aos poucos, o time visitante conseguiu se recompor e impediu as jogadas de criação do Flamengo. Mas o Atlético só levou perigo uma única vez, num lance em que Fábio Luciano salvou o gol. No segundo tempo Renato Augusto tabelou com Souza e abriu a contagem, aos 4 minutos. Juan, em posição duvidosa, fez o segundo gol. Com a vitória garantida, o Flamengo ficou nos contra-ataques até o apito final. "Agradeço à torcida. Ela levou o time da penúltima colocação à classificação para a Libertadores", disse o técnico Joel Santana, emocionado.