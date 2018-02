Flamengo: tudo por Ronaldo

Não se trata de firula para a torcida. O interesse do Flamengo em ter Ronaldo, do Milan, em 2008, é concreto e sério. O vice-presidente de futebol Kleber Leite, em entrevista ao Estado, estipulou inclusive um prazo para fazer proposta ao atacante. "O interesse é mútuo. Já conversei com o Ronaldo e ele quer jogar no Flamengo. Em duas semanas teremos oferta definida", disse o dirigente, acrescentando que a partir de então a bola passa para Ronaldo, que precisará decidir seu futuro. "Não temos nada a ver com o Milan, não vamos negociar com eles. Caberá ao Ronaldo conseguir a sua liberação", disse. Segundo Kleber, a negociação em nada se assemelha ao empréstimo de Adriano para o São Paulo. O projeto é assinar contrato até 2010, para que Ronaldo encerre a carreira no clube de coração. "Depois da aposentadoria, queremos que ele se torne embaixador do Flamengo, principalmente em iniciativas sociais." A matemática rubro-negra conta com três empresas ajudando a pagar os altos rendimentos do atleta, que fez apenas uma partida oficial pelo Milan no ano passado, por causa de seguidas contusões musculares. "Não faremos loucuras. Iremos pagar um salário na realidade do futebol brasileiro", garante Ricardo Hinrichsen, diretor de marketing. "A diferença para o que o Ronaldo recebe atualmente seria compensada pelos contratos de direito de imagem com empresas importantes, que pretendem entrar no mercado asiático, principalmente."