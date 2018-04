Flamengo vende mais de 70 mil ingressos A torcida do Flamengo atendeu à convocação do técnico Joel Santana e comprou mais de 70 mil ingressos, até a noite de ontem, para o jogo contra o Santos, domingo, no Maracanã. O número garante o recorde de público do Brasileiro, atualmente com o São Paulo, que levou 69.874 pagantes contra o América-RN.