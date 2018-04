Flamenguista em estado grave após briga Um torcedor do Flamengo, Germano Soares, de 43 anos, foi espancado na noite de sexta-feira durante briga entre flamenguistas e vascaínos, no centro do Rio. Germano sofreu traumatismo craniano, foi operado no Hospital Souza Aguiar e ontem permanecia internado em estado grave no Centro de Tratamento Intensivo. Os torcedores seguiam para uma partida válida pelo Campeonato Carioca de basquete, em Niterói, vencida pelo Vasco (74 a 73).