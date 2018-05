Flamenguistas fazem pancadaria generalizada no Leblon A comemoração dos flamenguistas pela conquista do campeonato brasileiro virou pancadaria generalizada no Leblon, zona sul do Rio. Integrantes de torcidas organizadas começaram a se enfrentar na esquina da Avenida Ataulfo Paiva com a Rua Carlos Góes, por volta das 22h40.