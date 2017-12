Flávia Delaroli leva bronze na natação A nadadora brasileira Flávia Delaroli conquistou a medalha de bronze nos 50 metros livre da etapa de abertura da Copa do Mundo em piscina de 25 metros, em Durban, na África do Sul. Ela concluiu a prova em 24s95, ficando atrás da holandesa Marleen Veldhuis (24s72) e da sueca Anna-Karin Kammerling (24s89). Outro brasileiro, Guilherme Roth, conquistou medalhas na etapa sul-africana. Ele levou bronze nos 100 metros livre, sexta-feira, e nos 50 metros livre, no sábado.