Flávia Delaroli vence no José Finkel A nadadora Flávia Delaroli, do Pinheiros, venceu nesta quarta-feira a prova dos 50 metros livre no Troféu José Finkel (em piscina de 25 metros), no Clube Internacional de Regatas, em Santos. A competição vai até domingo e serve de seletiva para o Mundial de Piscina Curta de Xangai/2006, na China. Flávia Delaroli completou a distância em 25s01 e obteve o índice (mínimo de 25s05) para o Mundial. O pódio dos 50 metros livre foi completado por Rebeca Gusmão, da AABB, com 25s57, e Flávia Neto de Jesus, também do Pinheiros, com 25s73. Rebeca Gusmão ainda faturou a medalha de ouro nos 100 metros medley, com tempo de 1m02s08.