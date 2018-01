Flávio Canto ganha prata na França Flávio Canto ficou com a medalha de prata do Torneio Internacional de Judô de Paris, válido pelo Circuito Europeu. O brasileiro perdeu, neste domingo, a final para o japonês Kenzo Nakamura, campeão olímpico e mundial. Após seis vitórias, Canto foi penalizado por falta de combatividade ? iniciou a decisão com a vantagem de um wazari. Sábado, ele luta na Hungria.