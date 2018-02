Flávio Saretta bate Ferrero na estréia no Brasil Open Flávio Saretta conseguiu nesta terça-feira estrear de forma positiva no Brasil Open de tênis: bateu o espanhol Juan Carlos Ferrero (ex-número 1 do ranking da ATP) por 2 sets a 0 (6/4 e 6/3) e assim garantiu sua classificação para a próxima rodada do torneio nacional. Agora, ele deve voltar à quadra nesta quarta-feira, para enfrentar o vencedor do duelo Nicolas Almagro (ESP) x André Sá (BRA), que acontece ainda nesta terça. Além disso, ele tem marcado o jogo pelas duplas com Ricardo Mello (BRA) contra os argentinos Martin Garcia e Sebastian Prieto.