Flávio Saretta pega compatriota na estréia do Aberto de SP Começa nesta segunda-feira, no primeiro dia de 2007, o Aberto de São Paulo, um torneio da série challenger que vale pontos para o ranking mundial de Entradas da ATP. O sorteio da chave principal da competição, que acontece no Parque Villa-Lobos, foi realizado neste domingo e colocou Flávio Saretta, o tenista número 1 do Brasil e cabeça-de-chave número 1, contra o compatriota Rogério Dutra Silva na estréia. Outro tenista do País de destaque internacional, Ricardo Mello (cabeça 3) terá pela frente um jogador do qualifying na primeira rodada - os jogos para definir as quatro vagas do torneio qualificatório acabam neste domingo. Outros brasileiros garantidos na chave principal são André Sá (sexto pré-classificado), que também estreará contra um tenista do qualifying, e Júlio Silva, que jogará contra o alemão Alex Satschko. Dos estrangeiros, a maior ameaça é o argentino Guillermo Cañas, que voltou às quadras há cerca de seis meses - depois de cumprir pena por ter sido pego no exame antidoping - e já ganhou alguns torneios challengers pela América do Sul. Cabeça-de-chave número 4, Cañas fará sua estréia contra o italiano Fabio Fognini. Chennai Além do gaúcho Marcos Daniel, que desistiu de participar da competição paulista, e de Gustavo Kuerten, que preferiu só começar a temporada em fevereiro, outro brasileiro que não jogará o Aberto de São Paulo é Tiago Alves. O paulista jogará o Aberto de Chennai, na Índia, e estreará contra o indiano Karan Rastogi. Caso passe pela primeira rodada, seu rival poderá ser o espanhol Rafael Nadal, atual número 2 do ranking mundial.