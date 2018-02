Flavio Saretta perde de virada para Ferrero na Argentina Flavio Saretta está eliminado do ATP de Buenos Aires. Ele perdeu nesta quinta-feira para o espanhol Juan Carlos Ferrero (ex-número 1 do mundo) de virada, por 2 sets 1 (parciais 6/4, 2/6 e 3/6) e, com isso, passa a se preocupar com a preparação para o Brasil Open. Já Ferrero continua e na próxima fase pegará o italiano Potito Starace (99.º no ranking), que eliminou o argentino Juan Ignacio Chela ao vencer por 2 sets a 1 (3/6, 7/6 e 6/2).