Flávio Saretta perde para espanhol e está fora de Hamburgo O tenista brasileiro Flávio Saretta foi eliminado, nesta quarta-feira, do Masters Series de Hamburgo ao ser derrotado pelo espanhol David Ferrer por 2 sets a 0 - com parciais de 6/1 e 7/6 (11/9). Cabeça-de-chave número 16 do torneio, o quinto desta série na temporada, Ferrer se classificou às oitavas-de-final. Por ter chegado à segunda rodada, Saretta deverá reassumir o posto de número 1 do Brasil na lista da ATP que será divulgada na próxima semana. Depois de jogar mal no primeiro set, o brasileiro deu esperanças, no segundo, de que poderia vencer o 20.º colocado do ranking mundial. Reagiu a uma desvantagem de 5 a 1 no tie-break, mas não conseguiu adiar a decisão para o terceiro set. O objetivo de Saretta agora é se preparar bem para as disputas dos dois próximos torneios de Grand Slam - Roland Garros e Wimbledon. Outros cabeças-de-chave também venceram e avançaram às oitavas. O russo Nikolay Davydenko (4.º pré-classificado) bateu o italiano Andreas Seppi por fáceis 2 sets a 0 - com parciais de 6/1 e 6/2. O espanhol Tommy Robredo (cabeça 8) teve mais dificuldades para vencer seu jogo contra o francês Florent Serra por 2 a 1 - parciais de 3/6, 6/3 e 6/2. Em outros jogos do dia, o finlandês Jarkko Nieminen (cabeça 13) derrotou o belga Christophe Rochus por 2 sets a 0 - parciais de 6/1 e 6/0 -, o checo Radek Stepanek (cabeça 15) ganhou do alemão Bjorn Phau por 2 a 0 (6/4 e 6/3) e o francês Paul-Henri Mathieu eliminou o belga Kristof Vliegen por 2 a 0 (6/2 e 6/4).