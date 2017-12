Flávio Saretta vence Safin de virada e avança em Hamburgo Com um jogo de superação e garra, como de costume, o brasileiro Flávio Saretta derrotou de virada o russo Marat Safin por 2 sets a 1 - com parciais de 5/7, 6/0 e 6/4, em duas horas e 11 minutos -, nesta segunda-feira, e avançou à segunda rodada do Masters Series de Hamburgo, na Alemanha - o quinto desta série na temporada. Jogando na quadra central do complexo alemão de tênis, Saretta aproveitou o nervosismo do rival e aplicou até um pneu (6/0) no segundo set. O próximo adversário do brasileiro será o espanhol David Ferrer, que também é especialista em quadras de saibro. Ferrer, cabeça-de-chave número 16, não teve trabalho para bater o compatriota Feliciano López por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 6/2. A partida acontecerá apenas na próxima quarta-feira. Com a vitória, Saretta deverá reassumir o posto de número 1 do Brasil ultrapassando o gaúcho Marcos Daniel. Em outro confronto muito equilibrado, o norte-americano James Blake, 5.º pré-classificado, venceu o espanhol Carlos Moya por 2 sets a 1 - com parciais de 6/3, 3/6 e 7/5. Outro cabeça-de-chave, o espanhol Tommy Robredo (8) ganhou do checo Jiri Novak por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Outros resultados da rodada foram: Mario Ancic (CRO) 2 x 0 Alexander Waske (ALE) - 6/2 e 7/5 Jarkko Nieminen (FIN) 2 x 1 Davide Sanguinetti (ITA) - 5/7, 6/1 e 6/4 Novak Djokovic (SER) 2 x 1 Guillermo Coria (ARG) - 6/3, 3/6 e 6/3 Paul-Henri Mathieu (FRA) 2 x 0 Thomas Johansson (SUE) - 6/3 e 6/4 Fernando Verdasco (ESP) 2 x 1 Juan Ignacio Chela (ARG) - 1/6, 6/4 e 6/2 Juan Carlos Ferrero (ESP) 2 x 1 Olivier Rochus (BEL) - 7/6 (7/4), 5/7 e 6/3 Guillermo Garcia-Lopez (ESP) 2 x 0 Mikhail Youzhny (RUS) - 6/0 e 6/4 Christophe Rochus (BEL) 2 x 0 Paradorn Srichaphan (TAI) - 7/5 e 6/1 Florent Serra (FRA) 2 x 1 Tomas Berdych (RCH) - 6/4, 0/6 e 7/5