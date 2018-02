Florianópolis e Minas decidem primeiro turno Florianópolis e Minas decidem hoje, às 20h30, na capital catarinense, o título do primeiro turno da Superliga Masculina de Vôlei. Por ter o melhor índice técnico do torneio, Florianópolis ganhou o direito de decidir em casa. E ganhará importante reforço nessa partida decisiva: o retorno do levantador Bruninho, filho de Bernardinho, técnico da seleção brasileira. O técnico Mauro Grasso, de Minas, quer reverter a vantagem rival com saque forte e no bloqueio.