Florianópolis recebe etapa do WQS O Onbongo Pro Surfing 2002, disputado na praia Mole, em Florianópolis, fecha a terceira e última etapa da perna brasileira do WQS (World Qualifying Series, divisão de acesso) recebendo os melhores surfistas do circuito mundial. A competição, que começou nesta quarta-feira (debaixo de muita chuva, frio e com ondas "mexidas" de um metro e meio) e vai até domingo, distribui pontos decisivos na disputa por uma vaga no WCT (World Championship Tour, divisão principal). Faltam 15 atletas para a formação do grupo de elite de 2003. O principal destaque do primeiro dia foi o paraibano Jano Belo. Em suas duas primeiras ondas surfadas na sétima bateria da segunda fase, o surfista de 20 anos recebeu notas 8,5 e 9,17, registrando a marca recorde de 17,67 pontos em 20 possíveis e classificando-se para a terceira rodada. O baiano Armando Daltro, de 29 anos, que entrou na elite do surfe em 1997 e permaneceu até o fim de 2001, ficou de fora do WCT somente neste ano. "Conseguir voltar a competir na elite do surfe mundial não é novidade, mas trabalhei e estou trabalhando muito para isso. Será muito importante para a minha carreira." Daltro está em busca dos melhores resultados e de patrocínio e vem lutando para manter-se nos campeonatos internacionais. Caso consiga a vaga no WCT de 2003 e os prêmios do Onbongo Pro Surfing, o atleta acha que dará "para viver bem do esporte, mesmo sem patrocínio". A etapa está sendo marcada por uma grande variedade de manobras, estilos e nacionalidades, com 172 surfistas de diversos países, como Austrália, Estados Unidos, África, França, Espanha, Japão, Nova Zelândia, Inglaterra e Portugal, em busca dos prêmios e pontos decisivos. A competição distribui a premiação de US$ 100 mil e 2.500 pontos.