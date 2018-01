Floyd Landis admite que pode ter se dopado sem querer O ciclista norte-americano Floyd Landis admitiu pela primeira vez, na noite desta terça-feira, que pode ter se dopado sem querer durante a Volta da França, competição na qual venceu no mês passado. Seu exame antidoping na etapa 17 da prova deu positivo com alta taxa de testosterona tanto no resultado da prova como na contraprova. "Não sei se ingeri algo que provocou o resultado positivo", disse Landis, em todos os programas de TV que foi nesta terça, para explicar que talvez tenha tomado alguma substância proibida sem saber. O norte-americano já deu inúmeras explicações sobre o ocorrido para provar sua inocência. Uma cirurgia no quadril para justificar doses de cortisona, o consumo excessivo de cerveja e uísque antes da etapa e um tratamento para a tireóide já foram usados pelo ciclista para tentar se livrar de uma pena pelo doping. A organização da Volta da França já declarou que Floyd Landis não é mais o vencedor da competição e o título deve ser passado para o espanhol Oscar Pereiro nos próximos dias. A equipe Phonak, dos Estados Unidos, já anunciou a demissão do ciclista depois do resultado positivo da contraprova.