Floyd Landis conquista o título da Volta da França O norte-americano Floyd Landis conquistou neste domingo o título da 93ª Volta da França, a mais importante e famosa competição do ciclismo mundial. Depois de 3 semanas de disputa, ele apenas administrou a vantagem na 20ª e última etapa, com chegada em Paris. Assim, manteve a supremacia dos Estados Unidos, que tinha vencido as 7 últimas edições da prova, todas com o recordista e já aposentado Lance Armstrong. Aos 30 anos, Landis disputou a Volta da França pela 5ª vez na carreira, sendo que sua melhor participação foi no ano passado, quando terminou em 9º lugar. Com a equipe Phonak, ele praticamente garantiu seu título com o resultado da etapa de sábado, na prova contra o relógio, quando ultrapassou o espanhol Oscar Pereiro na classificação geral. Assim, neste domingo, na etapa de 154,5 quilômetros da cidade de Sceaux-Antony até Paris, Landis tratou apenas de administrar sua vantagem. Foi um percurso tranqüilo e até festivo, em que ele chegou junto com o pelotão, na 69ª posição, apenas 2 segundos atrás de Oscar Pereiro. O melhor do dia acabou sendo o norueguês Thor Hushvod, com tempo de 3h56m52. Com isso, depois do campeão Floyd Landis, o espanhol Oscar Pereiro terminou com o segundo lugar e o alemão Andreas Kloeden foi o terceiro colocado na classificação geral da prova. Na disputa por pontos, o melhor foi o australiano Robbie McEwen e na competição de montanha, o vencedor foi o dinamarquês Mickael Rasmussen. Entre as equipes, a alemã T-Mobile levou a melhor. "Finalmente realizei o sonho da minha vida", admitiu Floyd Landis. "Foi muito emocionante escutar o hino americano em minha honra. Finalmente consegui, é realmente algo especial." Classificação da 20ª e última etapa: 1º Thor Hushovd (NOR/Credit Agricole) - 3h56m52 2º Robbie McEwen (AUS/Davitamon-Lotto) - mesmo tempo 3º Stuart O´Grady (AUS/Team CSC) - mesmo tempo 4º Erik Zabel (ALE/Team Milram) - mesmo tempo 5º Luca Paolini (ITA/Liquigas) - mesmo tempo 22º Oscar Pereiro (ESP/Caisse d´Epargne) - 0m06 69º Floyd Landis (EUA/Phonak) - 0m08 Classificação final da prova: 1º Floyd Landis (EUA/Phonak) - 89h39m30 2º Oscar Pereiro (ESP/Caisse d´Epargne) - a 0m57 3º Andreas Kloeden (ALE/T-Mobile) - a 1m29 4º Carlos Sastre (ESP/Team CSC) - a 3m13 5º Cadel Evans (AUS/Davitamon-Lotto) - a 5m08