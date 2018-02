Por imposição da Agência Francesa Antidoping, o ciclista norte-americano Floyd Landis não poderá competir na França até 2009, mesmo que a suspensão por doping, determinada pela Agência Antidoping dos Estados Unidos, seja anulada pela Corte Arbitral do Esporte (CAS). Campeão da Volta da França de 2006, Landis teve seu título retirado depois do resultado positivo no exame antidoping realizado durante a prova - o espanhol Oscar Pereiro foi declarado. E, depois de um longo e polêmico julgamento, ele acabou suspenso nos Estados Unidos. Mas recorreu no CAS e espera absolvição em sessão que deve acontecer no começo do ano.