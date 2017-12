Floyd Mayweather conquista o título dos meio-médios do CMB O norte-americano Floyd Mayweather Jr., 29, conquistou na madrugada deste domingo (horário de Brasília) o título da categoria meio-médios (até 66,6 quilos) do Conselho Mundial de Boxe (CMB) ao derrotar o argentino Carlos Baldomir por pontos. A decisão dos juízes foi unânime na luta disputada em Las Vegas, no Estado de Nevada (EUA). Considerado o melhor pugilista de todas as categorias por sua técnica e eficácia em 2005, Mayweather, que ganhou US$ 8 milhões de premiação pela luta, segue invicto em sua carreira, com 37 vitórias. Sonhando com uma premiação melhor, ele pode enfrentar em março do ano que vem o seu compatriota Oscar de la Hoya. Baldomir, de 35 anos, não perdia um combate há oito anos e nunca foi derrubado por um adversário. Mas por causa de um corte no rosto logo no inicio da luta, ele ficou mais lento ao longo da luta. "Foi uma luta perfeita", disse Mayweather. "Definitivamente, ele (Baldomir) luta com o muita garra e coração", elogiou o norte-americano, que revelou ter sofrido uma lesão na mão durante o sexto assalto - a luta teve 12 no total. "Mayweather foi muito rápido e não consegui alcançá-lo. Quando conseguia chegar nele, estava sem força", disse o argentino. Em uma luta preliminar em Las Vegas, o mexicano Orlando Salido derrotou o norte-americano Robert Guerrero e conquistou o cinturão da categoria pena da Federação Internacional de Boxe (FIB) também por decisão unânime dos juízes. Salido soma agora 28 vitórias, nove derrotas e dois empates na sua carreira como profissional.