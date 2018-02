Floyd Mayweather mostra quem é o melhor

Como demonstrou o rebaixamento do Corinthians para a Série B do Campeonato Brasileiro, só torcida não garante o sucesso. É preciso ter competência. E foi o que sobrou na madrugada de ontem, no ringue do MGM Hotel, em Las Vegas, para o norte-americano Floyd Mayweather, que conservou o título mundial dos meio-médios (até 66,678 kg) versão Conselho Mundial de Boxe. O pugilista, de 30 anos, não se importou com o entusiasmo e o barulho dos 13 mil ingleses - foram 16.459 espectadores -, que não respeitaram nem a execução do hino nacional norte-americano. Mayweather ratificou a condição de melhor boxeador da atualidade e derrotou o britânico Rick Hatton, por nocaute, no décimo assalto. "Não existem mais argumentos. Sou o melhor de todos", disse o vencedor, que faturou US$ 20 milhões. Hatton, que ficou com US$ 10 milhões, elogiou o adversário. "Eu não sabia que ele (Mayweather) era tão bom na luta corpo-a-corpo." O invicto Mayweather soma 39 vitórias, com 25 nocautes. Hatton, de 29 anos, perdeu pela primeira vez na carreira profissional, após 44 duelos. "Eu voltarei", disse o britânico, que, por várias vezes, se desculpou com os fãs pela derrota. "Quero que mostrem o dinheiro para saber se continuo lutando ou me aposento", afirmou o americano. Nos dois primeiros assaltos, o norte-americano permitiu o avanço de Hatton. Estudou o adversário para, no terceiro round, atacar desde o início. Seus golpes abriram o supercílio direito do inglês. No quarto assalto, Mayweather calou a torcida inglesa com duas seqüências sensacionais de três golpes. Consciente de que só teria êxito na curtíssima distância, Hatton pressionou Mayweather no quinto assalto. Mas no sexto se descontrolou, ao receber uma cotovelada do adversário e aplicou um golpe na nuca. O juiz Joe Cortez descontou um ponto. PRESSÃO Mayweather deu sinais de que o nocaute estava próximo no sétimo round, quando colocou duas direitas muito fortes e sorriu para o público. O oitavo assalto foi sensacional. Hatton partiu para o ataque. Recebeu o contragolpe, mas seguiu na pressão. No fim, Mayweather aplicou mais duas direitas, que explodiram no rosto de Hatton. O nono assalto foi uma aula de boxe. Mayweather acertou cinco jabs sem dar chance a Hatton, que ainda recebeu uma dura direita e se limitou a correr atrás do campeão. No décimo, o nocaute. Mayweather se posicionou em seu córner, esperando por Hatton. O inglês soltou o gancho de esquerda, mas foi ele quem recebeu o golpe. Uma bomba que o mandou à lona. O desafiante ainda se levantou, mas, sem acertar golpes, foi atingido mais três vezes antes de voltar ao chão. Ao mesmo tempo em que o juiz Joe Cortez encerrava a luta, o técnico Billy Graham jogava a toalha. "Ele me estudou bastante", disse Hatton. "É um dos meus maiores adversários", respondeu Mayweather, que festejou muito e chorou em cima do ringue. "Respeito a todos que vieram a Las Vegas", afirmou, para receber aplausos também dos torcedores ingleses, que, assim como a torcida corintiana, não deixarão de apoiar Hatton.