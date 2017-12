Floyd Mayweather vence Jesus Chávez O pugilista americano Floyd Mayweather venceu por nocaute técnico, no nono assalto, na noite de sábado, o mexicano Jesus Chávez. A luta realizada em São Francisco, na Califórnia, valia o título dos superpenas, pelo Conselho Mundial de Boxe. Com a vitória, Mayweather manteve o cinturão da categoria e sua invencibilidade de 27 vitórias, sendo 20 por nocaute. Já Chávez amargou sua segunda derrota em uma carreira de 37 combates. Os superpenas é a mesma categoria do brasileiro Acelino ?Popó? Freitas, que é campeão pela Organização Mundial de Boxe. Popó, que luta para unificar os títulos dos superpenas, enfrentará, em 12 de janeiro de 2002, em Las Vegas, o cubano Joel Casamayor, campeão mundial dos superpenas, versão Associação Mundial de Boxe.