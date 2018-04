Flu arma festa para vencer o lanterna e dormir na liderança Mesmo após o tropeço do líder Corinthians diante do América-MG na última rodada, o Fluminense esbanja otimismo para pegar o lanterna hoje em casa. O atual campeão nacional espera quase 30 mil no Engenhão para chegar a 59 pontos, garantindo assim a liderança provisória do Brasileiro pela primeira vez. A principal baixa é o suspenso Deco, que vai dar lugar a Lanzini.