Flu desafia a tradição do Boca

Por mais que o Boca Juniors tenha vencido os 12 últimos duelos eliminatórios contra equipes brasileiras na Taça Libertadores da América - a única derrota em um mata-mata foi para o Santos, de Pelé, em 1963 -, o Fluminense não se deixa intimidar. O time carioca garante que vai enfrentar o poderoso rival de igual para igual hoje, às 21h50, no primeiro duelo pela semifinal da competição. Em alto astral após eliminar o São Paulo, numa classificação histórica, com gol nos acréscimos, o Flu esbanja confiança para desbancar outro poderoso rival. E sonha silenciar o Estádio Juan Domingo Perón (o Cilindro), que pertence ao Racing, para ficar mais perto de disputar a primeira decisão de Libertadores de sua história. Já o Boca foi impedido de atuar em La Bombonera até o fim de maio, como punição pelos incidentes ocorridos contra o Cruzeiro, em 30 de abril. ''O Boca é forte, tem uma grande torcida, eliminou todo mundo nos últimos anos, mas não é uma imbatível. O Fluminense também chegou por méritos'', declarou o técnico Renato Gaúcho, lembrando que sua equipe obteve a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores - por isso decidirá a vaga no Maracanã. Fluminense e Boca Juniors só se enfrentaram apenas uma vez. Foi em 1956, em Almagro, na Argentina, pelo Torneio Interclubes organizado pela Confederação Brasileira de Desportos (CBD). O time argentino venceu por 3 a 1. A força dos argentinos, na história recente da Libertadores, é inquestionável. O Boca avançou à final nas últimas cinco vezes que disputou a semifinal - sua última eliminação nessa fase foi em 1991, quando perdeu a vaga para o Colo Colo, do Chile. ''Tabu foi feito para ser quebrado'', rebateu Renato. ''O São Paulo tinha o poder de fogo do Boca e ficou para trás.'' GRAMADO RUIM O Fluminense desaprovou o estado do gramado do estádio. De acordo com os jogadores, o campo é duro e desnivelado. ''Mas isso não pode servir de desculpa'', alertou Renato. Craque do Boca, e precavido, Riquelme disse que a partida de hoje será difícil, pois o ''Fluminense joga bem e sério''. Renato Gaúcho já avisou que o meia terá marcação especial, apesar de o Flu não contar com o volante titular Ygor, contundido. Ontem, na Cidade do México, empate entre o anfitrião América e a LDU, do Equador, por 1 a 1. Os gols foram de Bolaños, para os visitantes, e Esqueda para os mexicanos.