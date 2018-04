Flu e Coritiba fazem jogo do desespero Na ponta de baixo da tabela, o Flu recebe o Coritiba em um duelo direto contra o rebaixamento, às 16 horas, no Maracanã. O time titular de Renato Gaúcho foi poupado no Fla-Flu pela Sul-Americana, no meio de semana. O técnico Ney Franco faz sua estreia com a missão de encerrar um jejum de sete jogos sem vitória do Coritiba - 16 pontos e antepenúltimo.