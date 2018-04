Flu, Fla e Botafogo ficam longe da taça

SÃO PAULO - As derrotas de Fluminense, no sábado, 12, e de Flamengo e Botafogo, domingo, estreitaram o caminho pelo título do Campeonato Brasileiro. A briga agora está mais para Corinthians e Vasco, ambos com 61 pontos, a quatro rodadas do fim do campeonato.

Fluminense e Botafogo, que poderiam se intrometer entre os ponteiros, vacilaram. O Flu apanhou do lanterna América-MG, no Engenhão, e viu a distância dos líderes aumentar para cinco pontos - diferença difícil de ser tirada em apenas quatro jogos.

O Botafogo também não teve forças para subir na tabela. Em confronto direto com o Vasco, saiu derrotado do Engenhão e ficou a seis pontos dos primeiros colocados. O resultado ruim no clássico carioca, deixa o Botafogo distante da briga pelo título.

Quem vive o sonho de incomodar Corinthians e Vasco é o Figueirense, que venceu de virada o Atlético-MG, no sábado, e chegou aos 56 pontos. O time catarinense ainda enfrenta o Corinthians na 37.ª rodada.

O Flamengo, outro que estava na disputa pela taça, praticamente saiu do páreo ao perder para o Coritiba por 2 a 0, no Couto Pereira. Estacionado nos 55 pontos, o time carioca deve concentrar forças na corrida por vaga na Libertadores da América.

O caminho do título está mesmo pavimentado para Corinthians e Vasco. O time paulista está em uma situação mais confortável que o rival carioca. Tem 18 vitórias contra 17 do vice-líder. Na próxima rodada, a equipe de Tite visita o Ceará, ameaçado pelo rebaixamento.

Vivendo um momento épico, o Vasco se classificou à semifinal da Copa Sul-Americana e ontem não tomou conhecimento do Botafogo: venceu por 2 a 0.

Com 61 pontos, o mesmo número que o Corinthians, a equipe do zagueiro Dedé, autor de um golaço ontem, se credencia como a grande rival do Corinthians. Na próxima rodada, o Vasco visita o ameaçado Palmeiras, no Pacaembu, e depois recebe o Avaí, em São Januário.