Flu investe nos esportes de inverno O Brasil é um país tropical com poucos estados onde existe neve. Pistas de gelo, então, são raríssimas. Mas o Fluminense, clube tradicionalmente conhecido pelo futebol, decidiu investir em modalidades esportivas como patinação no gelo, bobslad, luge, hóquei, entre outras. Todas elas são disputadas nas Olimpíadas de Inverno. Neste domingo, nas Laranjeiras, foi anunciada uma parceria inédita entre o Tricolor, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e a Confederação Brasileira de Desportos no Gelo (CBDG). "O Fluminense sempre primou pelo pioneirismo. Queremos ajudar a incentivar o esporte no Brasil. Somos o primeiro clube a apostar nestas modalidades", afirmou o vice-presidente de Esportes Olímpicos do Tricolor, Ricardo Martins. A intenção da parceria é a de procurar atletas que possam integrar a delegação que participará das Olimpíadas de Inverno de 2006, em Turim, na Itália. "Em Salt Lake City (Estados Unidos) no ano passado, tivemos sete representantes. Deveremos ser 11 na Itália", disse o presidente da CBDG, Eric Maleson, lembrando em seguida dos ?Bananas Geladas?, grupo de brasileiros que ficou conhecido na cidade americana e do qual o dirigente fez parte. Ele, porém, já pensa na aposentadoria e está à procura de substitutos. Neste domingo, no ginásio do Fluminense, foram realizados diversos testes físicos com atletas de remo, levantamento de peso, atletismo, entre outros, interessados em participar dos esportes no gelo. Os dirigentes pretendem selecionar potenciais candidatos que viajariam no final deste ano para treinarem em países como Áustria, Alemanha e Itália, potências nos jogos de inverno. Porém, todo esse trabalho depende de uma maior ajuda financeira. "Sem dinheiro, não temos como participar de campeonatos, das Olimpíadas de Inverno. Precisamos de apoio do governo. Atitudes como esta do COB e do Fluminense são muito importantes", afirmou Eric. Segundo ele, a CBDG recebeu R$ 175 mil provenientes da Lei Piva e mais R$ 29 mil do governo para gastar até o fim de 2003. O orçamento de 2004, porém, ainda não foi definido. E uma bolsa-atleta está em estudo para ajudar cada desportista durante um ano. Embora o presidente da CBDG acredite que o Brasil só deverá estar disputando realmente uma medalha nas Olimpíadas de Inverno de 2010, em Vancouver, no Canadá, o atleta Ricardo Raschini, integrante da equipe de Luge em Salt Lake, considera possível a conquista já em 2006. "Sou mais otimista do que ele", disse, contando que descobriu o esporte quando estava nos EUA. "Foi o Eric quem me apresentou a estas modalidades no gelo." Apesar do possível resultado a longo prazo, o Brasil já colhe alguns frutos. O País é o primeiro colocado nos esportes de gelo da América do Sul, à frente de Argentina e Chile, que possuem mais condições climáticas para a prática das modalidades.