Flu pensa na 'decisão' de domingo e em 2012

O primeiro a assinar para o próximo ano deve ser o meia Wagner, ex-Cruzeiro. "É claro que essa vaga significa novos investimentos. Já temos um grande elenco e faremos mais contratações", garante o gerente de futebol Marcelo Teixeira.

Wagner, de 26 anos, atualmente no Gaziantepspor, da Turquia, está no Rio para a realização de exames médicos e pode ser anunciado na semana que vem se for aprovado fisicamente. Valores contratuais e sua liberação já foram acertados entre tricolores e representantes do jogador.

Abel também se divide entre o presente e o futuro. "Estamos trabalhando há algum tempo, em alguns pontos importantes de que necessitamos. Nós temos um pequeno probleminha que é no biotipo, na estatura".

A princípio, ele não tem problemas para domingo. O volante Edinho, com entorse no tornozelo esquerdo, foi poupado do treino de ontem, mas deve atuar.