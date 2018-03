Flu pensa na Libertadores e o Fla, na ponta

Flamengo e Fluminense fazem, às 18h10, o clássico dos opostos no Maracanã. Enquanto a equipe tricolor só pensa na Taça Libertadores, está mal no Campeonato Brasileiro e escalou os reservas, o Rubro-Negro ainda se recupera do fiasco na competição continental, usará sua força máxima e sonha em assumir a liderança do torneio nacional. Para o Flamengo, esse clássico traz uma obrigação incômoda: a de vencer, vencer ou vencer. Até um empate, que em outra situação seria considerado um resultado normal, cairá como uma bomba na Gávea e aumentará a revolta da torcida. "Se vencermos, vão dizer que foi obrigação. Se perdermos, a cobrança será ainda maior", declarou o atacante Souza, ressaltando que o Fluminense necessita da vitória urgentemente, pois tem só um ponto, ocupa a zona de risco e precisa reagir logo. "Podem falar que somos favoritos, mas a partida se decide em campo." O técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, foi mais direto: o Flamengo é o favorito e a prioridade da equipe das Laranjeiras é a Libertadores. Por causa do placar de 2 a 2 obtido em Buenos Aires, o Tricolor pode até empatar com o Boca Juniors por 1 a 1, no Maracanã, para disputar a primeira final do torneio continental da história. O jogo acontece na quarta-feira. "Estou pensando no Flamengo, mas é difícil não falar do Boca", admitiu Renato Gaúcho, certo de que os suplentes podem surpreender o rival se mostrarem aplicação tática e vontade. A princípio, o goleiro Fernando Henrique será o único titular a entrar em campo hoje. CORITIBA X CRUZEIRO Único time com 100% de aproveitamento, o Cruzeiro aposta no trio Jajá, Guilherme e Wagner para surpreender o perigoso Coritiba, às 16 horas, no Couto Pereira, em Curitiba. Os donos da casa também confiam num trio ofensivo (Carlinhos Paraíba, Michael e Hugo) para desbancar o líder do Nacional. NÁUTICO X BOTAFOGO Sob o olhar de Geninho, técnico que ocupa a vaga de Cuca desde sexta-feira, o Botafogo tenta se recuperar da eliminação na Copa do Brasil - para o Corinthians - na visita ao Náutico. O lateral Ruy é o reforço dos pernambucanos diante de sua ex-equipe. O time da casa também terá na estréia do técnico Leandro Machado. IPATINGA X VITÓRIA Em Ipatinga, o time da casa busca sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O técnico Giba está confiante, pois não tem nenhum desfalque. Os baianos apostam no atacante Dinei, que fez dois gols na vitória por 4 a 0 contra o Figueirense, sábado, para se aproximar dos líderes.