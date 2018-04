Fluminense bate o Inter e agora luta pelo título

Rafael Moura abriu a contagem, de cabeça, concluindo cruzamento de Deco, aos 17 minutos. O Inter (51 pontos) reagiu e empatou com Oscar, aos 37. Mas no último lance do primeiro tempo Rafael Sóbis foi lançado por Deco e finalizou para a rede. No segundo tempo o Inter pressionou, mas quem teve mais chances para marcar foi o Flu.

Ceará vence. No duelo dos desesperados, na Ressacada, o Ceará conseguiu três pontos preciosos ao vencer o Avaí por 2 a 1. Agora com 35 pontos, a equipe supera o Cruzeiro (34) e sai da zona de rebaixamento. O Ceará marcou primeiro com um gol de Thiago Humberto, aos 15 minutos de partida. Na segunda etapa, Felipe Azevedo, aos 12 minutos, ampliou, e William descontou aos 14 para o Avaí.

Atlético-PR vira jogo. No duelo dos Atléticos na Arena da Baixada, prevaleceu o desespero da equipe paranaense, que não atuou bem mas conseguiu virar o jogo no começo do 2.º tempo para 2 a 1, graças a dois gols de cabeça de Nieto. Anselmo fez o gol do Atlético-GO no 1.º tempo.