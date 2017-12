Fluminense busca título no pólo O Fluminense pode conquistar neste sábado o inédito pentacampeonato brasileiro de pólo aquático contra o rival Vasco, às 11h, com transmissão da SporTV. O equipe, que terá como reforço Kiko Perrone - o melhor jogador brasileiro da modalidade e atualmente jogando na Europa -, está invicto, mas o técnico Carlos de Carvalho, não quer saber de euforia: "Teremos pela frente um adversário muito difícil de ser batido. Só aposto no bom momento do meu time para levantarmos mais um título este ano", avisa ele.