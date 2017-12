Fluminense empresta volante Rafinha ao Avaí por uma temporada

Assim, Rafinha se torna o quarto atleta do Fluminense a ser emprestado ao Avaí para a atual temporada, completando a lista iniciada pelo lateral Renato, o zagueiro João Filipe e o atacante Luis Fernandes.

O volante fez sua primeira partida como profissional em 2012 e tem contrato com o time das Laranjeiras até o final deste ano. Mesmo assim, o clube das Laranjeiras tenta renovar o seu contrato para evitar a assinatura de um pré-contrato com outra equipe seis meses antes do término do vínculo.

O Avaí vai disputar a Série B do Brasileirão em 2016 e faz a sua estreia na temporada na próxima quinta-feira, contra o Grêmio, pela rodada de abertura da Copa Sul-Minas-Rio. No domingo, o time encara o Criciúma pelo Campeonato Catarinense.