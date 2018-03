Fluminense: Flu entra como favorito ao título Nome: Fluminense Football Club Fundação: 21/07/1902 Presidente: Roberto Horcades End: R. Álvaro Chaves, 41, Rio de Janeiro Site: www.fluminense.com.br Não é exagero afirmar que o Fluminense é um forte candidato ao título que não ganha desde 1984. Embora tenha feito campanha decepcionante no Estadual do Rio, o time conta com bons jogadores como Washington, Thiago Neves, Conca e Dodô. E espera ter melhor sorte. No início da temporada, a diretoria dizia ter montado um time para ganhar tudo. Mas o clube gastou mal em algumas contratações como no casos de Leandro Amaral que, em litígio com o Vasco, teve de voltar ao clube de Eurico Miranda. Mesmo assim, o time vai bem na Libertadores. TÉCNICO: Renato Gaúcho >principais títulos: Copa do Brasil (2007) >Último clube: Vasco (abril de 2007) TÍTULOS: >1 Campeonato Brasileiro - 1984 >1 Torneio Roberto Gomes Pedrosa - 1970 >2 Torneio Rio-São Paulo 1957 e 1960 >1 Copa do Brasil 2007 >30 cariocas 1906, 07, 08, 09, 11, 17, 18, 19, 24, 36, 37, 38, 40, 41, 46, 51, 59, 64, 69, 71, 73, 75, 76, 80, 83, 84, 85, 95, 2002 e 2005 ESTÁDIO: Maracanã Localização: Rua Professor Eurico Rabelo, s/n - RJ Capacidade: 89.992 pessoas Inauguração oficial: 16/06/1950 pontos no ranking da CBF: 1.561 colocação em 2007: 4º lugar títulos do Brasileirão: 1 (1984) grande ídolo da história: Telê Santana, ponta-direita ELENCO GOLEIROS Diego, Fernando Henrique, Luis Cetin e Ricardo Berna ZAGUEIROS Anderson, Fernando Sandro, Luiz Alberto, Thiago Silva e Roger LATERAIS Carlinhos, Gabriel Júnior César e Rafael MEIO-CAMPISTAS Arouca, Cícero, Fabinho, Maurício, Romeu, Ygor, Conca, David, Tartá e Thiago Neves ATACANTES Alan, Dodô, Maicon, Somália e Washington