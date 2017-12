Fluminense ganha brasileiro de pólo O Fluminense ficou com o título de campeão brasileiro de pólo aquático masculino. Na final do Troféu João Havelange, neste domingo, derrotou o Flamengo por 5 a 4 (1x2/1x1/1x1/2x0), no Clube Paulistano, em São Paulo. O último gol foi marcado a 12 segundos do fim do jogo por Beto Seabra, jogador da seleção brasileira. O curioso é que o Fluminense esteve atrás no placar o tempo todo. O Flamengo, com ótima atuação de Rafael Murad, artilheiro do jogo, com três gols parecia mais perto do título. Os gols da final foram de Beto Seabra (2), Paulinho (2) e Rodriguinho para o Fluminense. Rafael Murad (3) e Maurício Pires marcaram para o Flamengo. Na decisão do bronze, num clássico paulista, o Pinheiros ganhou do Paineiras do Morumby por 5 a 4. A seleção brasileira, que treina apenas nos fins de semana, disputa o Pré-Olímpico da modalidade em janeiro, no Rio.