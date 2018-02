Fluminense traz 5 reforços de uma vez O Fluminense anunciou ontem a contratação de cinco jogadores para a disputa da Taça Libertadores de 2008: os atacantes Dodô e Washington, os meias Darío Conca e Falcão García, além do atacante Fabinho. O Flamengo também se reforçou: além do zagueiro Rodrigo, confirmou a volta do volante Jônatas, que estava no Espanyol.