Fluminense treme e perde chance de liderar A possibilidade de assumir, ainda que provisoriamente, a liderança do Brasileiro, fez mal para o Fluminense. Com os jogadores visivelmente descontrolados, uma equipe armada de maneira equivocada e com o técnico Abel Braga errando nas substituições, o time carioca foi presa fácil para o América-MG, então lanterna da competição, ontem à noite, no Engenhão. A derrota por 2 a 1 foi justa. O placar, não. Os mineiros mereciam uma diferença mais elástica.