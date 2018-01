Fofão ajudará Zé Roberto na seleção A levantadora Fofão, que atua no vôlei italiano, voltará para a seleção brasileira, a pedido do técnico José Roberto Guimarães, para ajudar na formação do grupo que participará do ciclo olímpico até os Jogos de Pequim, em 2008. "A Fofão se mostrou interessada, mas não virá para a temporada toda e nem jogará o Grand Prix. Mas a Fofão disputará um torneio com a seleção", contou o treinador. Fofão será um exemplo para as mais jovens, numa posição que tem grande carência no Brasil - Fernanda Venturini também deixou a seleção. "É uma levantadora experiente, querida por todos, respeitada. A presença dela nos treinos e jogos, ajudando na orientação, será importante", admitiu Zé Roberto. O técnico afirmou que a posição de levantadora é a que terá maior revezamento de atletas na temporada. A seleção será convocada esta semana e a lista inicial terá três levantadoras. "Quero trazer as atletas da posição para ir rodando. As que não forem chamadas agora, não podem achar que não têm chance", explicou. Zé Roberto também conversou com a meio-de-rede Walewska, que joga com Fofão no Perugia, com Sheilla, do Pesaro (também da Irália), e com Raquel, que estava no Japão. Ele, inclusive, irá viajar para a Itália na semana que vem, para ver as semifinais do Campeonato Italiano. Neste ano, a seleção feminina de vôlei disputará um torneio na Itália, a Montreux Cup, o Sul-Americano, seletivo para a Copa dos Campeões do Japão, a seletiva para o Mundial de 2006 e o Grand Prix.