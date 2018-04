Fofão: conselhos de especialista

SÃO PAULO - Aos 43 anos, a levantadora Fofão é uma atleta ainda em atividade que vê os benefícios do esporte em todos os seus níveis. Para ela, as pessoas deveriam ter acesso à prática esportiva, pois isso traz uma série de benefícios. "A criança tem de conhecer o esporte, isso tem de ser obrigatório. Não só o vôlei, qualquer coisa. O esporte faz a pessoa evoluir, não apenas fisicamente. Ela começa a ter mais responsabilidade, disciplina, participa do convívio em grupo. Para a saúde também ajuda muito", diz.

Fofão ainda vem colhendo os frutos de todos os anos de treinamento. Além de ser campeã olímpica em 2008, conquistou ainda duas medalhas de bronze nos Jogos (1996 e 2000) e é atual campeã da Superliga feminina de vôlei. Ela sabe como ninguém o caminho para o sucesso.

"É preciso muito trabalho, dedicação, abrir mão de muita coisa e cuidar do físico. Cheguei até aqui hoje e fui campeã olímpica com 38 anos porque sempre cuidei do corpo e fui uma atleta mesmo. A gente tem de ter essa mentalidade, as recompensas vêm conforme você vai trabalhando e respeitando o corpo."

Como levantadora, Fofão sempre se destacou pela velocidade que fazia a equipe jogar. Conseguia compensar a baixa estatura (1,76 m de altura) com inteligência. Apesar de ainda mostrar um voleibol de alto nível, garante que seu ciclo na seleção brasileira chegou ao fim e que em 2016 estará nas arquibancadas. "Jogar no Rio não passa pela minha cabeça. Estou satisfeita por ter sido campeã da Superliga agora, mas depois só vou ajudar o Brasil como torcedora mesmo."