Fofão e Elisângela reforçam o Rexona A levantadora Fofão e a atacante Elisângela, com passagens pela seleção brasileira, se apresentam nesta quarta-feira, em Curitiba (PR) como os novos reforços do Rexona para a temporada 2003/2004 do vôlei. Ambas deixam o time do Minas. O técnico Hélio Griner ainda terá Marina (ex-MRV) e Estefânia (ex-Macaé).