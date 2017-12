Foi a nossa melhor atuação, diz Zé Roberto Em uma brilhante partida da ponta Virna, a Seleção Brasileira de Vôlei conquistou vaga nos Jogos Olímpicos de Atenas/2004. Na madrugada de hoje, o time do técnico José Roberto Guimarães bateu os Estados Unidos na Copa do Mundo do Japão, em Osaka, por 3 sets a 0, com 25/15, 25/23 e 25/20, e ficou com a segunda posição da competição - que classificou os três primeiros para a competição grega. Com um grupo unido, as brasileiras mostraram que vão brigar por medalha em Atenas. Nas últimas duas edições, Atlanta/96 e Sydney/2000, ficaram com a medalha de bronze. Zé Roberto comemorou a evolução do grupo na competição "Tivemos uma atuação brilhante em todos os fundamentos. Quando saímos do Brasil, assumimos o compromisso de que o nosso objetivo maior era a conquista da vaga. Atingimos a nossa meta. Tivemos, sem dúvida, a nossa melhor atuação na Copa do Mundo", analisou o treinador. Com 15 pontos, Virna levou o troféu de melhor em quadra. Emocionada com a conquista da vaga olímpica, ressaltou a união do grupo. "Em momento algum perdemos a concentração. Sabíamos que precisávamos destruir as adversárias e, com muita garra, conquistamos a vaga. Já estamos em Atenas, mas esse é apenas o primeiro passo. Esse grupo é muito unido, guerreiro, e seguiu à risca as orientações do Zé Roberto. Graças a Deus deu tudo certo", disse a jogadora. Depois de tentar o ouro nas quadras de Atenas/2004, Virna quer brigar por uma medalha em Pequim/2008. "Primeiro vou tentar lutar por uma medalha de ouro nos Jogos de Atenas. Depois, meu objetivo é ir para a praia e, quem sabe, brigar por outra medalha olímpica em 2008", contou. Outra atacante muito querida pelo público japonês é Érika. "Nosso grupo é muito bom e contou com a experiência da Fernanda e da Virna nos momentos mais difíceis. Além disso, tivemos o trabalho fantástico do Zé e de toda a comissão. Estamos de volta, entre os três primeiros países do mundo, numa grande competição como essa", declarou a jogadora. Fernanda, que só voltou a atuar pela Seleção este ano, desabafou: "O mais importante em tudo isso é que demos a volta por cima." Outros resultados de hoje: Itália 0, China 3; Japão 3, Cuba 2; Polônia 3, Coréia 0; Turquia 3, Argentina 0; República Dominicana 3, Egito 0.