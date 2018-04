''''Foi o trabalho mais difícil da minha vida'''' Bicampeão brasileiro com o São Paulo, o técnico Muricy Ramalho também já venceu um torneio nacional do outro lado do mundo. E justamente na China. "Foi o trabalho mais difícil da minha vida. E eu venci." Por ser um dos estrangeiros precursores no futebol chinês, Muricy não tem dúvida em dizer que se sente responsável, em parte, pelas mudanças do país, que serão mostradas ao mundo nos Jogos de Pequim. "Na época em que trabalhei em Xangai, diziam que, na China, estava metade dos guindastes do mundo. Eles estavam construindo um país novo, para chegar ao nível atual", lembra. "Fiz parte do processo. Ajudei a mudar o jeito que eles viam o futebol. Tenho orgulho disso." Quase dez anos atrás - durante sete meses de 1998 -, o treinador comandou o Shangai Shenhua, uma das equipes mais populares. Mas, quando recebeu o convite, levou um susto. "Um empresário chegou à minha casa e perguntou: você quer ir para a China? Eu nem sabia se tinha futebol na China." A verdade é que o futebol era incipiente, mas existia, sim - tanto que pouco tempo depois, na Copa de 2002, a seleção chinesa até enfrentou o Brasil (e perdeu por 4 a 0). E Muricy, que gosta de desafios, aceitou a proposta. "Não foi uma escolha fácil, porque naquele tempo não tínhamos notícias de lá", lembra. "Não sabia nada sobre o país, mas fui atrás de informação. Procurei a embaixada, pedi dicas. E o pessoal de casa começou a curtir a idéia, procurar no mapa, pensar no outro lado do mundo." E, como a ida de estrangeiros para o futebol chinês era novidade, Muricy contou com o suporte da Fifa. Diante de tantos questionamentos, Muricy se perguntou: "Por que eu?" "A verdade é que os chineses já tinham feito uma abertura na economia, mas não sabiam muito como organizar o esporte. Os técnicos eram de países comunistas - no meu time, por exemplo, era um polonês de uns 70 anos", explica. "Só que os chineses, que não são bobos, vieram atrás do melhor futebol do mundo. E acharam o São Paulo. Queriam um técnico que tivesse trabalhado no clube de qualquer jeito." Muricy chegou a Xangai com carta branca. E fez várias mudanças. No início, percebeu que os atletas não tinham bom condicionamento e muitos sofriam com problemas nos joelhos - o principal exercício físico era subir e descer arquibancadas. Pôs o treino em dois períodos e levou um preparador físico brasileiro, Carlito Macedo.Também mudou o cardápio. "Eles só comiam peixe, nada de carboidrato. Mas vai explicar para os caras que eles não podiam comer só isso?" E lá foi Muricy, com Macedo, comprar pão e macarrão italiano. Nem tudo, porém, foi fácil. A distância da família - a mulher de Muricy, Roseli, e o filho mais novo, Fábio, só foram para a China um mês mais tarde - trouxe até um prinícipio de depressão. "A pior coisa por que passei, e olha que sou experiente, foi o choque cultural. Minha adaptação foi duríssima. Peguei uma época de mudanças. " Depois, com parte da família Ramalho reunida, o jeito foi começar a se virar. Na raça. "Inglês? Esquece, ninguém fala. O segredo de um estrangeiro na China é pegar cartão em todos os lugares. Shoppings, restaurantes, lugares turísticos, tudo. E aí você mostra para o taxista. Lá, para se virar, só assim."