Fora da equipe da Davis, Marcos Daniel abandona os treinos O capitão Fernando Meligeni já definiu a equipe titular do Brasil para o confronto com a Suécia na Copa Davis, a partir de sexta-feira, em Belo Horizonte. Flávio Saretta e Ricardo Mello disputam os jogos de simples, enquanto Gustavo Kuerten e André Sá formam a dupla. Preterido, Marcos Daniel ficou incomodado e abandonou os treinos desta quarta. Meligeni tinha convocado 6 tenistas para o confronto com a Suécia - o outro é o atual número 1 do Brasil, Thiago Alves. Nesta quarta-feira, reuniu o time na hora do almoço e anunciou quem irá jogar. Depois disso, Marcos Daniel não foi ao treino da tarde - a justificativa foi a de que preferiu ficar descansando no hotel. Enquanto isso, Guga teve que explicar a sua presença na equipe - afinal, não joga desde fevereiro. ?Respeito a opinião de quem está criticando a minha convocação. Mas a verdade é que amo jogar tênis e posso ser útil ao time?, avisou o tenista. Nesta quinta-feira, acontece o sorteio dos jogos do confronto. Como número 1 do Brasil, Flávio Saretta vai enfrentar Andreas Vinciguerra, o 2 da Suécia. Já Ricardo Mello joga contra Robin Soderling. Ambos serão na sexta. No sábado, Guga e André Sá jogam contra Jonas Bjorkman (4º colocado do ranking de duplas) e Simon Aspelin (17º na mesma lista). E no domingo, os adversários de simples se invertem. O outro lado A equipe da Suécia também tem seus problemas. Robin Soderling deixou o treino da tarde desta quarta-feira sentindo uma torção no tornozelo. E Andreas Vinciguerra também não participou dos trabalhos do dia, enquanto o técnico Mats Wilander deu ênfase à preparação da dupla.