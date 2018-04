Fora da maratona aquática, Ana Marcela Cunha mira 800 m na Olimpíada

SÃO PAULO - Campeã dos 25 km da maratona aquática no Mundial de Desportos Aquáticos de Xangai em julho, a baiana Ana Marcela Cunha não conseguiu uma vaga em Londres na prova da qual é especialista - a disputa olímpica é de 10 km. Mas já traçou um plano B para tentar assegurar a sua segunda participação nos Jogos: buscar classificação na piscina, especificamente na prova de 800 metros.

No último domingo, dia 20, a nadadora conquistou o pentacampeonato nacional em Araruama (RJ). A prova, 8.ª etapa do circuito nacional, foi realizada após um curto período de férias da baiana, que descansou depois de disputar o Pan de Guadalajara.

Ana Marcela fez um balanço positivo de sua temporada e diz que buscará algo "diferente" para 2012.

"Consegui ser a primeira atleta sul-americana a ganhar uma medalha de ouro (em maratonas aquáticas) no Mundial e, apesar de não ter conseguido a vaga na Olimpíada, a gente vai tentar alguma coisa diferente para 2012."

A nadadora de 19 anos afirmou que não deixará as provas de águas abertas de lado no ano que vem, até porque é a primeira reserva da maratona aquática de Londres - ou seja, se alguma competidora desistir da disputa, é a brasileira quem entra no lugar.

"Vou treinar pensando na maratona mas, faltando um mês para o Maria Lenk (última seletiva olímpica, que será realizada no começo de maio), vou ficar mais focada para os 800 m", afirmou. "Para conseguir o índice (8min32s82), tenho que melhor meu tempo em 10 segundos. É difícil, mas não é impossível."

Ana Marcela estará nos 800 m do Torneio Open, que será disputado entre 14 e 18 de dezembro, no Rio. O campeonato também servirá como seletiva olímpica.