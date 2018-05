Fora da temporada, Gundogan deve ficar fora da Copa O técnico do Borussia Dortmund, Jurgen Klopp, revelou nesta quinta-feira que o meio-campista Ilkay Gundogan não voltará a atuar pelo time na temporada 2013/2014 do futebol europeu por causa de persistentes problemas nas costas. Assim, é improvável que o jogador tenha condições de defender a seleção da Alemanha na Copa do Mundo.