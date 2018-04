Fora da Volta da França, Alberto Contador 'praticamente descarta' ir ao Rio-2016 O ciclista Alberto Contador, que abandou a disputa da Volta da França no último domingo, afirmou nesta terça-feira que já é quase certo que não poderá disputar os Jogos Olímpicos do Rio, no próximo mês. Duas vezes campeão da Volta da França, em 2007 e 2009, quando triunfou na prova mais tradicional do ciclismo mundial, o espanhol disse que não deverá conseguir se recuperar a tempo de lesões sofridas nesta edição do grande evento francês.