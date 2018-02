Fora de casa, Pistons supera Celtics pela NBA

Chauncey Billups converteu dois lances livres a um décimo de segundo do final da partida, e o Detroit Pistons venceu o Boston Celtics por 87 a 85, na noite de quarta-feira, pela NBA. Foi a primeira derrota do Celtics em casa, após 12 vitórias consecutivas em seu ginásio. Flip Saunders, técnico do Pistons, disse que foi um jogo "com a intensidade dos play-offs, bastante agressivo [...], com todos os cinco caras [de cada time] indo em cima uns dos outros". A partida foi decidida graças a uma falta de Tony Allen sobre Billups, que converteu os lances livres com o cronômetro praticamente zerado. A 3min34 do final, o time de Detroit liderava por 85 a 79, mas Eddie House e Ray Allen acertaram cestas de três pontos e empataram. A igualdade persistiu até os segundos finais, quando Paul Pierce desperdiçou uma jogada que poderia ser decisiva. Rasheed Wallace agarrou o rebote e pediu tempo, a 1,7 segundo do fim. Na volta, Allen fez a falta que permitiu a Billups somar 28 pontos no jogo, sendo 12 no último quarto. O outro grande destaque do time foi Richard Hamilton, com 21 pontos. Pelo Celtics, os melhores foram Kevin Garnett (26 pontos) e Ray Allen (24). Apesar de ter perdido o jogo, o Celtics teve a posse de bola durante 49 por cento do tempo, contra 40 por cento do Pistons. "É uma boa lição para os nossos rapazes", disse o treinador do Celtics, Doc Rivers. O Pistons obteve sua terceira vitória consecutiva e lidera a Divisão Central (18 vitórias e 7 derrotas).