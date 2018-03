Fora do Mundial, Xuxa dispara críticas Fernando Scherer, um dos principais nadadores do Brasil, fez um desabafo nesta sexta-feira, na piscina do Parque Aquático Júlio de Lamare, no Rio. Xuxa criticou os governantes brasileiros, os dirigentes esportivos e a atual situação dos esportes amadores no País. Ele estava transtornado, desapontado e inconformado por causa do vexame de ter cometido um erro primário na largada dos 50 m, livre, que lhe tirou a chance de competir no Mundial de Desportos Aquáticos, em Fukuoka, no Japão, em julho. "Na hora de nos levarem para lá (Brasília) e pedirem para tirar fotos, todos pedem. Agora, cadê o apoio?", disse Xuxa, que competiu como ?avulso? no Troféu Brasil de Natação. O nadador cobrou maior investimento do governo brasileiro nos esportes, pois, segundo ele, os políticos sempre prometem e nunca cumprem. Para ele, é preciso investir nas divisões de base para fazer surgir novos ídolos no Brasil. Vindo dos Estados Unidos somente para disputar a prova de 50 m, livre, Xuxa disse que está passando dificuldades financeiras. Sem clube, o nadador tem mantido sua família com o dinheiro de patrocinadores particulares. "Senti dores na coluna, precisei ir ao médico e não pude, porque está muito caro. Vim ao Brasil para fazer um exame de sangue que custa R$ 1.300, pois nos Estados Unidos gastaria US$ 3 mil. Gasto US$ 250 só com vitaminas básicas, a cada dez dias", revelou. Xuxa lembrou que os principais atletas norte-americanos realizam exames semanalmente, além de possuírem acompanhamento técnico durante 24 horas. "Quando consigo viajar com meu técnico (Michael Lohberg), comemoro." Futuro - Apesar das dificuldades, Xuxa revelou que ainda não desistiu de seu próximo objetivo: superar o recorde mundial nos 50 m, borboleta (23s60), que pertence ao australiano George Huegill. O nadador detém as marcas brasileira e sul-americana (24s19) desta prova. Ele afirmou que também pretende participar das Olimpíadas de 2004 e 2008.