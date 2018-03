Foram US$ 15 milhões e 20 títulos

Há pouco mais de uma década, nem o brasileiro mais otimista imaginava ver um jogador de seu País levantando um troféu. Pois Gustavo Kuerten, ainda anônimo, chegou a Roland Garros para conquistar o título de 1997. Em 2000, após derrotar dois gênios do tênis, Pete Sampras e Andre Agassi, na Masters Cup de Lisboa, chegou ao topo do ranking. Suas conquistas lhe renderam quase US$ 15 milhões em prêmios. Depois da conquista do Aberto da França, Guga levantou mais 19 troféus. Em 98, foi campeão em Stuttgart e Mallorca. Em 99, ganhou dois importantes torneios: Monte Carlo e Roma. Em 2000, cresceu ainda mais e levou cinco títulos (ATP de Santiago, Masters de Hamburgo, Roland Garros, ATP de Indianápolis e a Masters Cup de Lisboa). No ano seguinte, foi quase perfeito e venceu em Buenos Aires, Acapulco, Monte Carlo, Roland Garros, Stuttgart e Cincinnatti. Em 2002, problemas físicos começaram a pôr fim à sua brilhante carreira. Foi campeão no Aberto do Brasil, mas já sem a mesma força. Em 2003, ganhou em Auckland e São Petersburgo.Há quatro ano, no Aberto do Brasil, faturou seu último título. VEM AÍ UM NOVO TALENTO? Guga sai de cena e um jovem de 20 anos surge como promessa no Brasil: Thomaz Bellucci, paulista de Tietê. O jogador tem hoje o maior desafio de sua curta carreira. No primeiro Grand Slam da vida, Bellucci encara o craque do saibro na atualidade, o espanhol Rafael Nadal, número 2 do mundo. "Vou jogar solto e aproveitar o momento", declarou o brasileiro. "É um dia especial para mim."