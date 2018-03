Força e equilíbrio marcam 80º GP São Paulo Quem será o ganhador do 80º GP São Paulo (G.I), esta tarde, em Cidade Jardim? A pergunta tem lógica, pois ao contrário de outros anos quando de Much Better a Quari Bravo, para não ir muito longe, a prova tinha um favorito destacado. Esse ano não. O equilíbrio é total e isso torna a corrida mais interessante, por causa das presenças de Gene de Campeão, Pródigus, Be Happy, Rio Guaporé, Istbestand e Britanic, por exemplo. Vale a categoria do animal ao longo do percurso de 2.400 metros, na pista de grama. E uma pitada de sorte não faz mal à ninguém, como costuma dizer o veterano Abadio Cabreira, o único treinador brasileiro vivo a ganhar os GPs São Paulo, Brasil, Pellegrini e Clássico Associação Latino-Americano de Jockeys Clubes. O outro foi João Luiz Maciel. O treinador Amazílio Magalhães Filho, ganhador do GP São Paulo com Thignon Lafré, em 1991, mesmo sendo corintiano, diz que seu coração está tranqüilo. Há tempo que Amazílio vem dizendo que Gene de Campeão é o melhor cavalo que já treinou desde 1976. E ele já teve sob seus cuidados verdadeiras máquinas, como Chico Corredor, ganhador do Derby carioca, e Alvo Certo e Expressivo Willie, vencedores do Derby paulista. Em 1991, com Thingnon Lafré, ele estava substituindo Altair Oliveira,suspenso. "O que ele tem eu não sei explicar. Venho dizendo isso desde a segunda vitória (outubro de 2002) e espero não errar, mas acho que estou certo na minha opinião", comentou. O treinador reconhece que fez outras previsões e errou, como, por exemplo, com Conde Lara e Fulgento. Coragem ? Mas, o potro, que não se colocou no Derby paulista, em 2002, porque vinha de uma prova em 1.800 m e em 13 dias enfrentou 2.400 m, tem um fator que o treinador admira: a coragem. "Ele demonstrou ser muito corredor no GP Oswaldo Aranha (G.I), quando colocado junto à cerca por Antônio Mesquita arrancou com tudo para a vitória. Não é qualquer cavalo que fez o que ele fez", afirmou. Amazílio, com ar brincalhão, fala das chances do seu potro. "Enquanto não passar o disco, eu sou o vencedor. Só me sinto derrotado depois de caído. Antes tem muita luta, mas se me nocautearem, tudo bem." O jóquei Antônio Mesquita vai enfrentar o seu primeiro batismo de fogo. "É o meu primeiro GP São Paulo e estou pensando em vitória", disse o cearense de 20 anos. Mesquita respeita Be Happy, Pródigus e Gorylla e está tranqüilo, como se fosse montar em um páreo comum. "Montei Pródigus no Derby, é um bom potro e arranca forte no fim", disse Mesquita, que em novembro ainda não era jóquei preferencial do Haras Bandeirantes. "Vamos torcer para que tudo dê certo", disse, lembrando que a reta de Cidade Jardim, de 600 metros, se torna pequena quando se monta um cavalo bom e longa, sem fim, quando se está com um animal ruim. Não é o seu caso. Prova disso é que Nelito Cunha, com Ajuste Fiscal, segundo colocado no GP Oswaldo Aranha, comentou em tom de brincadeira: "Ele passou tão rápido por mim que não deu tempo nem de anotar a placa. Tanto ele (Mesquita) como o cavalo são muito valentes." Está faltando esta prova na galeria de José Severino da Silva, treinador de Pródigus, potro da Agropastoril Ricci, invicto em três clássicos este ano. Em todas, como se tivesse raiva dos adversários, chegou na frente. A última foi no GP Presidente Rafael A. Paes de Barros (G.II). O jóquei José Aparecido ganhou com ele em duas oportunidades e quer que a fase continue. No ano passado, Aparecido montou Gorylla, que chegou em quinto lugar, por causa da grama pesada. Depois, ainda com Gorylla, foi segundo no GP Brasil. Este ano ele quer que tudo seja diferente. Outras forças ? Para Émerson Garcia, treinador de Be Happy, a potranca do Haras Tibagi já mostrou que corre, mas a prova está muito dura. "Acredito que ela não será muito visada porque tem outros bons animais na prova, como, por exemplo, Pródigus, Gene de Campeão e os cavalos do Rio. Se fosse a força destacada todos estariam de olho nela. Melhor assim", comentou. Mas ninguém pode deixar de lado a categoria e as estrelas de Gabriel Menezes, Luiz Duarte e Jorge Ricardo. Menezes, que montará Rio Guaporé, já ganhou o São Paulo com Tibetano, Ás de Pique e Jex; Duarte, jóquei de Britanic, venceu com Rafaga Sureña e Quari Bravo; e Ricardo, a máquina de vitórias ? tem mais de 8.400 primeiros lugares ? estará na direção de Istbestand e ganhou uma vez com Much Better.