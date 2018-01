Força no handebol, Brasil vem com ´sotaque espanhol´ O handebol brasileiro terá sotaque espanhol nos Jogos do Rio, em que busca vaga para a Olimpíada de Pequim, em 2008. Para tanto, precisará ganhar a medalha de ouro. O ?portunhol? deve-se aos treinadores. O comandante da seleção feminina é o espanhol Juan Coronado e o técnico da masculina é seu compatriota Jordi Ribera. Um dos esportes mais praticados nas escolas, o handebol ainda não decolou no Brasil. Apesar de não terem muita expressão no cenário mundial, as seleções brasileiras são potências nas Américas. O Pan do Rio é encarado como a principal competição do ano por classificar para Pequim. Para a seleção feminina, o caminho parece mais fácil. A equipe foi ouro nas últimas duas edições dos Jogos e chega como favorita na briga pelo tricampeonato. ?Já faz tempo que não perdemos para um time das Américas. Nem me lembro quando foi isso. Nossa sétima posição no último Mundial nos deixa como favoritos no Rio?, analisa Coronado. Segundo ele, a equipe que pode apresentar algum perigo para as brasileiras é a Argentina, seguida pelo Uruguai. Missão mais dura terá o time masculino. Os brasileiros sempre disputaram a primeira colocação com Cuba e Argentina. No último Pan, o de Santo Domingo, em 2003, a equipe era comandada por Alberto Rigolo. Na final, bateu a Argentina num jogo dramático, considerado a melhor decisão entre todos os esportes na competição dominicana. Depois de empate por 24 a 24 no tempo normal, Bruno marcou para o Brasil a 25 segundos do fim da segunda prorrogação. ?A expectativa é sempre pelo ouro, mas Argentina e Cuba estão no mesmo nível nosso, com igualdade em todos os jogos. Trabalho com este grupo há um ano e meio e acho que evoluímos muito?, comenta Ribera. Os argentinos estão entalados na garganta, já que no Mundial da Alemanha, em fevereiro, o Brasil perdeu de virada. ?Ninguém esqueceu aquilo - e é melhor que não esqueçam, para que o erro não se repita?, diz Ribera. Dos atletas que integrarão a seleção, Helinho, de 35 anos, é o mais velho. O ponta-esquerda acompanhou de perto a evolução do handebol no Brasil. ? A expectativa de jogar em casa é grande. E sabemos que temos chances de ouro e de classificação para Pequim.?